Reportér Novinek v kibucu Be'eri, kde Hamás krutě mučil lidi

Do kibucu Be'eri se teroristé z palestinského Hamásu nejprve přes oplocení nemohli dostat. Pak se ale skryli do vrátnice a přepadli auto, které do kibucu vjíždělo a před nímž se brána automaticky otevřela. Řidiče a spolucestující zastřelili. Tak začala krvavá lázeň, kterou v Be'eri útočníci 7. října rozpoutali. Trosky kibucu ve středu navštívil reportér Novinek.