Rakouská exministryně opouští ruskou vesnici, stěhuje se do Petrohradu

„Centrum GORKI jsem spoluzaložila a vedu ho. Protože je tam hodně práce a vyžaduje to hodně pozornosti, nemohu to dělat jen tak mimochodem, rozhodla jsem se kvůli této práci přestěhovat do Petrohradu,“ uvedla rakouská exministryně z let 2017 až 2019 na ekonomickém fóru ve Vladivostoku.