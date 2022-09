Pojďme večer do ulic! Rusové svolávají celonárodní akci

„Vesna oznamuje celoruskou akci proti mobilizaci – vyzýváme vás, abyste vyšli do ulic ruských měst v 19:00,“ napsalo hnutí Vesna na Telegramu.

„Vladimir Putin zrovna oznámil ‚částečnou‘ mobilizaci v Rusku. To znamená, že tisícovky ruských mužů – našich otců, bratrů a manželů – budou vhozeny do válečného mlýnku na maso,“ píše dále v příspěvku Vesna. „Za co budou umírat? Kvůli čemu budou matky a děti plakat? Kvůli Putinově paláci?“ ptá se ruské protiválečné hnutí.