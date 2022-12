„Obchodník se smrtí“ But v Rusku vstoupil k ultranacionalistům

„Chci poděkovat Viktorovi Anatolijevičovi (Butovi) za učiněné rozhodnutí a vítám ho do řad nejlepší politické strany dnešního Ruska,“ řekl v pondělí předseda Liberálně demokratické strany Leonid Slutskij.

„Leonid Eduardovič (Slutskij) udělal pro to, abych byl volný, mnohé,“ prohlásil podle CNN But a dodal, že jej strana Slutského silně podpořila. „Je mou ctí, mou povinností udělat vše, co můžu, nejen abych pomohl, ale také abych se aktivně angažoval v práci (pro stranu),“ cituje ruského pašeráka CNN.