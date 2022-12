Šéf ruského zahraničního výboru přizval pašeráka zbraní Buta ke spolupráci

Šéf zahraničního výboru ruské Státní dumy Leonid Sluckij přizval ke spolupráci obchodníka se zbraněmi Viktora Buta, nedávno propuštěného z amerického vězení. Informovala o tom ruská agentura TASS. But se ve čtvrtek po bezmála 15letém pobytu ve vězení vrátil do vlasti poté, co ho Washington vyměnil za Ruskem vězněnou americkou basketbalistku Brittney Grinerovou. Svého času byl But jako pašerák zbraní jedním z nejhledanějších mužů světa.

Foto: Profimedia.cz