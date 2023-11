Izraelští ženisté likvidují tunely pod Pásmem Gazy

Na otázku, zda by podpořil dohodu, na jejímž základě by Hamás propustil všechna rukojmí výměnou za to, že by jeho členům bylo umožněno odjet do Íránu, Sýrie či jinam, odpověděl: „Kéž by. Pokud by se nám podařilo dostat se do situace, za níž by lídři Hamásu odpluli a naše rukojmí by byla osvobozena, bylo by to skoro příliš dobré na to, aby to by byla pravda.“