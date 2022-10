Ironie. Největším dodavatelem těžkých zbraní pro Ukrajinu je Rusko, píše WSJ

Do rukou Kyjeva se po rychlém postupu ukrajinských sil v Charkovské oblasti dostaly stovky kusů těžkých zbraní a sklady zásob, když ruští vojáci neorganizovaně ustupovali, píše deník. Některé kusy byly připraveny k okamžitému použití, zatímco jiné, například tanky, děla, obrněná vozidla se opravují, popřípadě se použijí na náhradní díly pro jiné kusy výzbroje. Klíčové je, že ruská armáda po sobě zanechala velké množství dělostřeleckých granátů, které na Ukrajině téměř došly.

Jeden ukrajinský prapor, Karpatský Sič, zabavil 10 moderních tanků T-80 a pět samohybných houfnic 2S5 Giatsint ráže 152 mm poté, co minulý měsíc vstoupil do města Izjum, řekl zástupce náčelníka štábu Ruslan Andrijko. „Máme toho tolik, že ani nevíme, co s tím vším dělat,“ řekl a pokračoval: „Začínali jsme jako pěší prapor a teď se stáváme jakýmsi mechanizovaným praporem.“