Izraelští vojáci se vyfotili v dobytém parlamentu v Gaze

Palestinské teroristické hnutí Hamás ztratilo kontrolu nad Pásmem Gazy. Prohlásil to v pondělí izraelský ministr obrany Jo´av Galant. Podle webu The Times of Israel izraelští vojáci obsadili budovu Palestinské legislativní rady ve městě Gaza, která fungovala jako sídlo „parlamentu“ Hamásu.

Foto: Amichai Stein sociální síť Snímek neznámého autora ze sociální sítě X ukazuje izraelské vojáky, kteří pózují v budově parlamentu v Gaze