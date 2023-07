Slovák obdivoval Putina a emigroval do Ruska. Tam ho zavřeli a obdiv ho přešel

Po zkušenostech z ruského vězení Mazák říká, že se bude nyní modlit za ukrajinské zajatce.

„Ti tam musí nehorázně trpět. Oni neukradli žvýkačky, ale jsou to úhlavní nepřátelé Rusů,“ řekl Mazák Denníku N. „Oni to ani nedělají úmyslně, ale jako kdyby měli barbarskou náturu. U nich je to normální, dělají to dokonce i svým vlastním, Rusům. A je jedno, zda je někdo obviněný, zadržený nebo podezřelý. Chovají se k vám jako ke zvěři,“ svěřil se svou zkušeností někdejší fanoušek ruského světa.

Soud nakonec Slovákovi vyměřil pokutu v přepočtu 4700 korun a přikázal mu okamžitě opustit Rusko.

Mazák uvedl, že ho v ruském vězení netýrali ani nemlátili, zato ho vystavovali určité formě psychického týrání. „To, co jsem tam přežil… Kdybych neměl tvrdé životní zkušenosti, nepřežil bych. Buď by mě to položilo psychicky nebo zdravotně,“ řekl.

Slovák se pokusil přeplavat z Estonska do Ruska. V neoprenu a s nafukovacím kruhem Evropa

Jako příklad psychického týrání Mazák uvedl, že dva měsíce nebyl v kontaktu s rodinou a až po návratu do Estonska se dozvěděl, že mu mezitím zemřela babička. „Po celou dobu jsem byl ve stejném oblečení. Stačí, že jste zatčen bez obvinění a už ztrácíte všechna práva. Občanská i lidská. To myslím doslova a nepřeháním,“ dodal s tím, že opakovaně žádal o takovou běžnou věc, jako je toaletní papír.

Místo věznic gulagy

Mazák se na Slovensku prezentoval jako velký fanoušek Ruska a chtěl do této „země zaslíbené“ emigrovat. Když skončil v ruském vězení, obhájci mu navrhovali, aby počkal do září, dokud se nepokusí zlegalizovat jeho pobyt. Ale on už nechtěl nic riskovat.

„Nevím, zda bych tam další měsíce vůbec přežil. U nich vypadá vězení podstatně jinak než u nás. To nejsou věznice, ale lágry nebo gulagy,“ líčil své zážitky Mazák.

Podpora NATO i EU na Slovensku klesá. Čtvrtina lidí vnímá pozitivně Putina Evropa

Košičan je vystudovaný hudebník, hraje na violoncello, klavír, píše opery, symfonie i komorní díla. V košickém divadle působil jako dirigent a sbormistr. Pak začal podnikat, ale jeho pekárna zkrachovala a měl na krku exekuce. Ocitl se na ulici a měl sebevražedné úmysly.

Nyní tvrdí, že po zážitku z ruského vězení, skladbu, kterou složil na počest Putinovi s názvem Vůdci velkého ruského lidu, demonstrativně před ruskými obhájci a policisty hodil do odpadkového koše. „Chtěl jsem tím ukázat, že od tohoto momentu si už nevážím ani Putina, ani jejich země. Putin moc dobře ví, co se v jeho zemi děje. Vždyť prakticky on to vše řídí a vede,“ řekl Košičan.

Mazák byl od začátku ruské agrese přesvědčen, že Rusové byli vyprovokováni Spojenými státy, a proto zaútočili na Ukrajinu. Věřil hoaxům, že Rusové chtěli zlikvidovat jen to, co na Ukrajině v rámci nějakých jaderných programů budovali Američané. „Dnes už mám silné pochybnosti o pravdivosti informací z ruských médií,“ dodal. Na otázku, kterým směrem se chce nyní orientovat, Mazák lakonicky konstatoval, že to už určitě nebude směrem na východ.