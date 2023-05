Podpora NATO i EU na Slovensku klesá. Čtvrtina lidí vnímá pozitivně Putina

Třeba v sousedním Maďarsku by hlasovalo pro vystoupení jen 6 procent lidí, 89 procent by bylo pro setrvání. „Maďaři se v některých otázkách postupně dívají víc na východ v důsledku protizápadní rétoriky vlády, ale paralelně si zachovávají silnou víru v členství země v EU a NATO,“ řekla analytička centra pro demokracii a odolnost Globsec Jana Kazas.

V případě EU by pro vystoupení z Unie hlasovalo 28 procent Slováků. Pro srovnání, loni bylo pro odchod 20 procent Slováků. I když stále dominují příznivci EU, procento lidí, kteří by hlasovali pro odchod, je na Slovensku nejvyšší v regionu. Třeba v Maďarsku by to bylo 11 procent, v ČR 21 procent.