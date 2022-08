Putin rozšiřuje armádu, ale nejspíš nechystá mobilizaci, míní analytici

Institut ale upozornil, že jde o relativně malé zvýšení a že ruská armáda v posledních letech nikdy nedosáhla možného maximálního počtu, nyní má asi 850 000 vojáků. Proto se nezdá, že by šlo o krok směřující k mobilizaci.

ISW navíc upozornil, že rozšiřování půjde pomalu, i když při podzimních odvodech narukuje asi 130 000 vojáků, kteří by měli pomoci zacelit ztráty z války na Ukrajině, kde ruská armáda přišla o desítky tisíc vojáků, ať už zabitých, nebo zraněných. Jejich začlenění ale půjde pomalu, protože je bude nutné vycvičit.

Válka také zmenšila výcvikové kapacity, protože mnozí vojáci zapojení do výcviku jsou na frontě a pod Charkovem byl už v půlce března zničen 437. výcvikový pluk.

Ztráty by mohly pomoci nahradit nově budované dobrovolnické prapory, které zatím nespadají pod armádu. I ty se však budou obtížně naplňovat a problémem bude i u nich kvalita výcviku. Ruská armáda by také mohla zařadit do svých složek milice samozvaných lidových republik na Donbasu.