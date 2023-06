Podle omilostněného maďarského teroristy přišel čas na revizi hranic v Evropě

„Rusko porušilo status quo, které na nás leželo sto let jako mučivá pouta, a to není špatné,“ řekl extremista s narážkou na Trianonskou mírovou smlouvu, kterou mnozí Maďaři nadále považují za nespravedlivou.

Podle Budaházyho má nynější Maďarsko nespravedlivé hranice, když za hranicemi tzv. mateřské země žije několik milionů Maďarů. „Musíme moudře, zodpovědně, ale rozhodně poukázat na to, že nespravedlivé hranice jsou zdrojem války. Tato válka také propukla ze stejného důvodu,“ zamýšlel se.

Budaházy v rozhovoru rovněž uvedl, že válka na Ukrajině oslabuje evropskou civilizaci. „Ve válce na Ukrajině umírá na obou stranách množství zralých mužů a s ohledem na snižující se evropskou civilizaci je to velká ztráta,“ uvedl pro Magyar Nemzet .

V sousedních zemích to vyvolalo rozruch a ukrajinské ministerstvo zahraničí si předvolalo maďarského velvyslance. „Fotbal není politika. Nesmíme v tom vidět, co tam není. Maďarská reprezentace je mužstvem všech Maďarů bez ohledu na to, kde žijí,“ snažil se utlumit vášně Orbán statusem na sociální síti.