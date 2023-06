Maďaři opravili video o Ukrajině. Přiznali jí Krym

Maďarsko se má v druhé polovině příštího roku ujmout předsednictví Rady EU. Evropský parlament ale v týdnu vyzval členské státy, aby mu to neumožnily, zároveň pohrozil, že v případě, pokud státy nebudou otázku maďarského předsednictví co nejdřív řešit, přijme „odpovídající opatření“. Podle Europarlamentu má Maďarsko problémy s právním státem a dodržováním evropských hodnot.

Budapešť na to reagovala s tím, že pokud by bylo zemi předsednictví odebráno, znamenalo by to porušení smluv o fungování Evropské unie.