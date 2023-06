Protiútok může pro Ukrajince dopadnout tragicky, říká Orbán

O mírových jednáních mluví Orbán dlouhodobě, jak si je konkrétně představuje a co by mělo být jejich výsledkem, ale neříká. Moskva přitom zatím nemění plány na to, přivlastnit si silou část svrchovaného území Ukrajiny, na niž už více než rok útočí, zatímco Kyjev podmiňuje příměří stažením okupantů.