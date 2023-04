Nenecháme se od USA tlačit do války, řekl Orbán

Dodal, že Evropané chtějí mír. „Jak se zvyšuje počet obětí, lidé se obrací ve směru k míru, ale vedoucí představitele to ještě nezasáhlo,“ konstatoval Orbán. „Jsme blízko k tomu, aby evropští lídři posílali na frontu v nějaké formě mírové jednotky. Pokud to takto půjde dál, dorazíme ke třetí světové válce. Na první poslech to zní neuvěřitelně a zdá se, že je to přehánění, ale je to reálná hrozba,“ uvedl.