Německo, máme problém! Padesátibodový manifest odsuzuje vzedmutou nenávist proti Židům

Posledních několik dní odhalilo to, co v německé společnosti kvasí a vře už dlouhou dobu, uvedl deník Bild na začátku svého manifesta.

Deník Bild dále zdůraznil, že v Německu je důstojnost každého člověka naprosto nedotknutelná. „Bez ohledu na to, jakou má barvu vlasů, jakým jazykem mluví a v co věří. To je to, co je třeba bránit!“ píše německý deník a dodává, že pokud Německo v tuhle chvíli klopýtne, tak padne.