Naloží je do vagonů? Orbán narážkou na migranty připomněl Německu nacistickou minulost

V pátečním rozhovoru pro rozhlasovou stanici Kossuth totiž Orbán k otázce možného přerozdělování migrantů řekl: „Řekněme, že jsou v Německu, tito migranti. Vezmou je, soustředí na jedno místo a dají v Německu do vagonů? A pak je přivezou k nám, tady je vyloží a my je tu budeme držet?“

Telex.hu upozornil, že tato narážka na nacistické transporty smrti není prvním případem, kdy Orbán srovnává současné Německo a Evropskou unii s obdobím nacismu. V minulosti přirovnal sídlo Evropské komise k Vlčímu doupěti Adolfa Hitlera. „Už musím udělat jedinou věc, vejít do vlčího doupěte,“ poznamenal, když šel na jednání do Bruselu.

Bývalá německá kancléřka Angela Merkelová před deseti lety řekla, že není potřeba vyhrožovat Maďarsku vyloučením z EU a použila příměr, že „není potřeba hned posílat jízdu“. Orbán tehdy reagoval: „Němci už jednou do Maďarska poslali jízdu ve formě tanků. Nebyl to dobrý nápad, neosvědčil se.“ Když letos v březnu Orbán přistál v Berlíně, na sociální síti to komentoval slovy „Orel přistál“. Byl to odkaz na dílo Jacka Higginse, které bylo i zfilmováno. Malá německá jednotka přistane ve Velké Británii s cílem unést Winstona Churchilla.