Konec odkladů? Maďarský parlament zařadil hlasování o vstupu Švédska do NATO na červencovou schůzi

Ratifikaci vstupu Švédska do Severoatlantické aliance zařadil maďarský parlament do programu své červencové schůze. V březnu schválili maďarští zákonodárci vstup Finska do NATO, ale hlasování o Švédsku odložili.

Foto: Denes Erdos, ČTK/AP Maďarský parlament v Budapešti