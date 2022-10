Mobilizovaní jdou na smrt, říkají ruští vojáci, kteří bojovali na Ukrajině

Jejich výpovědi zaznamenal opoziční v Rusku zakázaný zpravodajský server meduza.io.

Kirill

„Popravdě všichni tam zemřou. Zmrzačí se, nebo zemřou. Tohle není připravená armáda! Dlouho jsem sloužil jako žoldnéř, sám jsem se (na frontu) dral, a přesto se ukázalo, že jsem nebyl připravený. Hned první den jsem pochopil, že jsem udělal největší chybu ve svém životě,“ uvedl Kirill, který se před válkou prý považoval za „nabušeného patriota“ a věřil, že jde bojovat proti „nacistickým uskupením: Pravyj sektor, Ajdar, Azov“.

S ruskou armádou nakonec došel až do Izjumu. Pak se mu prý podařilo lstí z fronty utéct.

„Budou to obrovské ztráty: jestliže doteď bylo – hypoteticky vzato – na jednom čtverečním kilometru deset vojáků pěchoty, tak teď jich tam bude sedět stovka. Pod ukrajinskou dělostřeleckou palbou.“

„Aby mohli začít ‚zabíjet Ukroše‘, jak vykřikují, tak se k nim nejprve musejí dostat! K čemu bude těch tři sta tisíc lidí se samopaly, co asi tak na přední linii ovlivní? Vždyť je to dav, nevycvičený dav. Dokonce i profesionální vojáci jsou bez letecké a tankové podpory jen dav,“ uvedl. „Už za mě chyběly tanky i letectvo a dělostřelectvo pálilo mimo nebo občas i do nás,“ uvedl.

Anatolij

Povolávací rozkaz v minulých dnech přišel i Anatolijovi. „Hned jsem volal šéfovi odvodní komise a poslal jsem ho do pr… Urazil se, proč s ním tak mluvím. Povídám mu: a jak mám asi mluvit, když jsem si tam (na Ukrajině) odkroutil půl roku v ČVK Redut (původně elitní jednotka chránící ruské objekty v zahraničí)?“

„Některým mým známým se zrovna narodily děti, teoreticky by je povolat neměli, ale povolávají. Lidé nevědí, co mají dělat. Mnozí mají půjčky, hypotéky – kdo to bude splácet?“ podotkl.

Timur

Také Timur dává nově mobilizovaným pramalou šanci. „Problém teď není mobilizace, ale že se neplatí profesionálům. Kdyby jim platili ty prachy, co naslibovali… Chtělo by to normální výstroj a pořádné platy. Kdyby jim poslali na účet půl mega, tak by (vojáci) byli k nezastavení. Je potřeba nabírat profesionály, ne tuhle chátru,“ uvedl.

Čingiz

Čingiz z Ulan-Ude bojoval u Kyjeva. Jen co jeho jednotku na jaře stáhli, rozvázal prý kontrakt a po návratu z Ukrajiny odešel z armády úplně. Teď je z něj rezervista.