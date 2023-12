Fico na summitu podpoří zahájení rozhovorů o vstupu Ukrajiny do EU

Slovenský premiér Robert Fico (Směr) na nadcházejícím summitu Evropské unie podpoří zahájení rozhovorů o vstupu Ukrajiny do Evropské unie, i když Kyjev na takový krok není v současnosti připraven. Předseda slovenské vlády to řekl ve středu před poslanci evropského výboru slovenského parlamentu, který už v minulosti snahy Kyjeva o vstup do Evropské unie podpořil.

Foto: Radovan Stoklasa, Reuters Slovenský premiér Robert Fico