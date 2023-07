Bez NATO se neubráníme, myslí si 86 procent Maďarů

Jen sedm procent Maďarů vyjádřilo přesvědčení, že Maďarsko by se proti případnému útoku ubránilo i bez Severoatlantické aliance. Šestaosmdesát procent Maďarů se domnívá, že by to země dokázala jen za pomocí NATO a sedm procent dotázaných se k otázce nevyjádřilo. Vyplývá to z průzkumu agentury Publicus.

Foto: Theresa Wey, ČTK/AP Maďarský premiér Viktor Orbán