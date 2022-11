Europoslanci přiblížili zavedení kvót pro ženy ve vedení firem

Návrh počítá s tím, že do července 2026 musí všechny velké firmy, jejichž akcie se obchodují na burze, zvýšit podíl nedostatečně zastoupeného pohlaví - v drtivé většině jde o ženy - v řídicích orgánech společnosti. Konkrétně by to mělo být minimálně 40 procent v dozorčí radě či u nevýkonných členů správní rady nebo 33 procent všech členů.