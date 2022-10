Alespoň jedna rychlonabíječka elektromobilů každých 60 km, nařizuje EU

Evropská unie schválila nové nařízení, které členským státům ukládá povinnost do tří let mít nabíjecí stanici pro elektromobily na každých 60 kilometrech hlavních silničních tahů. Zprávu přináší web iDnes.cz.

Každá nabíjecí stanice má mít celkový výkon nejméně 300 kW a alespoň jedna přípojka u ní musí dávat nejméně 150 kW, a to do konce roku 2025. O pět let později, tedy do konce roku 2030, se požadavky na celkový výkon a počet 150kW přípojek zdvojnásobí.