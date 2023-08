Chorvatům to došlo, ceny ubytování snižují až o 60 procent

Apartmány pro čtyři osoby se po šedesátiprocentní slevě dají podle Danas na Istrii pronajmout za 100 eur (2935 korun) na den. To je podle serveru cena přístupná i pro „domácí“ turisty.

Podle Igora Macana, majitele agentury pro pronájem apartmánů a vil, by chorvatští pronajímatelé neměli získávat klienty tím, že budou snižovat ceny, ale spíše zvyšovat kvalitu nabízeného ubytování. „A nejen to, měla by se zvýšit úroveň celé (chorvatské) destinace,“ dodal.