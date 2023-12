Vychází najevo, jak Netanjahu nechal posílat Hamásu kufry plné dolarů

Od teroristického útoku Hamásu na Izrael ze 7. října se pod stále větší kritiku izraelských představitelů a amerických politiků dostává Katar, a to kvůli tomu, že do Pásma Gazy posílal stamiliony dolarů. To vše se však dělo s izraelským požehnáním, uvedla stanice CNN, která na odhalení podrobností spolupracovala s izraelskou investigativní skupinou Šomrim.

Foto: Evelyn Hockstein, Reuters Izraelský premiér Benjamin Netanjahu