Teroristé z Hamásu vraždili zdrogovaní

Tato droga, známá též jako „kokain pro chudé“, udržovala teroristy plné energie a zaháněla pocity hladu. Zároveň jim pomáhala mučit a vraždit s klidem a lhostejností, uvedl The Jerusalem Post.

Captagon se „proslavil“ v roce 2015, kdy vešlo ve známost, že jej používají bojovníci IS, aby potlačili strach před nasazením do bojových akcí včetně sebevražedných útoků.

Zmíněná droga patří do rodiny amfetaminů a původně ji farmaceuti vyvinuli k řešení poruchy pozornosti, narkolepsie či depresí.

Je vysoce návyková a vyvolává psychotické reakce, přesto se na Blízkém východě těší oblibě, a to především kvůli cenové dostupnosti a snadné výrobě.

V dobách „největší slávy“ IS byl jedním z nejvýznamnějších zdrojům příjmů, nyní z drogy těží především Sýrie a obchod s captagonem podle The Jerusalem Post aktivně podporuje libanonské teroristické hnutí Hizballáh, které v Sýrii operuje.

List The New York Times v roce 2021 odhalil, že se do prosperujícího captagonového průmyslu zapojila i rodina syrského diktátora Bašára Asada. Na všechny velké transakce dohlíží jeho mladší bratr Máhir, naznačil tehdy list.