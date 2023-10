Systém Starlink bude v Pásmu Gazy k dispozici humanitárním organizacím, řekl Musk

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza. [ComStar]

Jak, kdy a pro koho bude Starlink, fungující na bázi nízko rotujících družic a pozemních stanic, v Pásmu Gazy dostupný, není zatím jasné. Expert Mark Owen Jones z univerzity v katarském Dauhá, citovaný katarskou televizí al-Džazíra , o proveditelnosti pochybuje. „V Gaze nejsou terminály pro tuto službu (…) Jak by to tam mohlo fungovat? I kdyby se do Gazy Starlink dostal, jak bude napájen? V Gaze teď není palivo,“ míní expert.

Není to poprvé, co Elon Musk z pozice technologického magnáta zasáhl do probíhajícího válečného konfliktu. Ve válce na Ukrajině sice Musk službu Starlink Ukrajincům bránícím se ruské agresi poskytl a podle expertů je to pro ukrajinskou armádu velká pomoc.