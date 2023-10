Předzvěst pozemní ofenzívy? Izrael vyzval, aby se Gazané přesunuli na jih Pásma

Izraelská armáda v pátek ráno uvedla, že během příštích 24 hodin by se mělo 1,1 milionu Palestinců v Pásmu Gazy přesunout na jih této oblasti. Informoval o tom mluvčí OSN. Tento krok by mohl podle agentury Reuters být předzvěstí plánované izraelské pozemní ofenzívy.

„OSN považuje za nemožné, aby se takový přesun uskutečnil bez ničivých humanitárních následků,“ uvedl v prohlášení mluvčí generálního tajemníka OSN Stéphan Dujarric. „OSN důrazně apeluje na to, aby byl jakýkoli takový pokyn, pokud bude potvrzen, zrušen a zabránilo se tak tomu, co by mohlo již tak tragickou situaci změnit v katastrofální,“ dodal.