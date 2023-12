Nechme Hamás odejít bezpečně pryč. USA a Izrael zvažují v Gaze „model Arafat“

Model Bejrút nebo také Model Arafat. Tak se podle informací listu The Wall Street Journal (WSJ) mezi americkými a izraelskými diplomaty v žargonu říká zvažované strategii, která by mohla ukončit válku v Pásmu Gazy tak, aby se předešlo dalším tisícům civilních obětí, Izrael neztratil tvář a zároveň byla posílena jeho bezpečnost. Jejím úhelným kamenem je plán umožnit řadovým bojovníkům Hamásu (nikoli však šéfům) volný odchod z oblasti a následně instalovat přechodnou správu pod kuratelou Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů.

Popsaná strategie připomíná situaci v Bejrútu obleženém v roce 1982 izraelskou armádou. Evropským vyjednavačům se tehdy nakonec podařilo prosadit dohodu, na jejímž základě byl palestinskému vůdci Jásiru Arafatovi a bojovníkům jeho Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) umožněn odchod do exilu do Tuniska.

WSJ upozorňuje, že celý plán je v počátečním stadiu úvah a má celou řadu neznámých. Není například jasné, kolik aktivních bojovníků Hamásu se v Pásmu Gazy skutečně nachází - před začátkem násilností se izraelské odhady pohybovaly kolem 30 000. Otázka visí například nad tím, kam by se tito lidé poté přesunuli a jak by to bylo se zajištěním bezpečnosti.