Hamás si podepsal rozsudek smrti, říká český diplomat v Tel Avivu

Byl to šok. Samotný fakt, že Hamás zaútočil, nebyl šok, raketami útočí na Izrael jednou za několik let, takže to není nic nového. Ale útok, který by byl multidoménový – tedy raketami, pozemní, a dokonce i námořní a vzdušný průnik – byl něčím, co nikdo nečekal. Je to bezprecedentní.