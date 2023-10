Hamás má ve skladech dostatek zásob na čtvrt roku bojů

Jak poznamenal NYT, izraelská blokáda způsobila, že v Pásmu Gazy je nedostatek prakticky všeho a místní obyvatelé si musí vystačit s tím málem potravin a vody, co se jim podařilo sehnat. I přesto se ale nezdá, že by se bojeschopnost Hamásu snižovala. Teroristické hnutí od začátku války vypálilo na Izrael stovky raket a odrazila řadu vpádů do této enklávy.

V posledních dnech pohonné hmoty nabývají na významu. Izrael zatím odmítl povolit dodávku jakéhokoli paliva do Gazy, a to i přesto, že do ní začíná proudit humanitární pomoc. Velká část enklávy tak zůstává bez elektřiny, která by mohla pohánět nemocnice.