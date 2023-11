Bylo nás šest proti stovce teroristů, popsal Novinkám člen domobrany v kibucu

Bunim i jeho komunita jsou na zvuky výbuchů raket zvyklí, jenže v sobotu 7. října to bylo něco jiného. „Výbuchů bylo více a byly o hodně hlasitější. Celé to navíc trvalo velmi, velmi dlouho,“ popisuje Bunim v rozhovoru s reportérem Novinek.

Muž na nic nečekal a vydal se ihned do krytu, kde se schovávaly také jeho děti a manželka. „V tu chvíli jsem pochopil, že musím najít svoji zbraň,“ říká Bunim s tím, že ji kvůli dětem mívá bezpečně schovanou v sejfu.

„Naše skupina je tu kvůli tomu, kdyby se sem dostali jeden nebo dva teroristi z Gazy. My je máme za úkol zdržet, dokud nepřijede armáda, čili tak na deset až dvacet minut. Umíme se v kibucu orientovat, takže jim pak umíme taky říct, kde teroristi v kibucu jsou. Tentokrát nám ale rychle došlo, že nám nikdo pomoct nepřijde. Všichni vojáci byli pod útokem a nemohli přijít. Navíc jsme slyšeli výbuchy i z okolních osad, takže ani ti nám nemohli přijít na pomoc,“ vysvětluje Bunim.

Šestičlenný tým se rozhodl rozdělit do dvojic. Zhruba do půl desáté se schovávali v domech na kraji kibucu a na teroristy stříleli. Podle Bunima se snažili vytvořit dojem, že jsou ve skutečnosti početná jednotka.

Poté si tým všiml, že teroristé zapalují v kibucu stromy, keře a domy, ve kterých se schovávali civilisté. Podle informací, které Bunim sdělil serveru Davar, se většině lidí podařilo včas schovat do krytu v domech, které nehořely.

K večeru se do kibucu dostaly posily a role Bunima a jeho parťáků se změnila. Protože znali místo nejlépe ze všech, fungovali jako koordinátoři. Společně s vojáky procházeli dům po domu a pátrali po teroristech. Stejně jako v jiných kibucech bylo mnoho rodin ještě v úkrytech a lidé zoufale drželi kliky u dveří. Kryty jsou totiž uzpůsobené proti raketám, ne proti pěšímu útoku a nejdou zamknout.

Samotné čištění celé oblasti od teroristů trvalo dlouho, řada teroristů stále pobíhala po okolí. Bunim serveru Davar řekl, že se vrátil zpátky do svého domu zhruba v sobotu o půlnoci, když mu došla munice. Hned v půl druhé v noci ho zavolal jeho přítel Niv Tovia, také člen sil rychlé reakce, protože do jeho domu vpadli teroristé. Rodinu se podařilo zachránit a oba teroristy zneškodnili výsadkáři, kteří do domu hodili granát. Celá komunita byla z kibucu Re’im odvezena a všechny domy evakuovány.