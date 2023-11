Boje v Pásmu Gazy mají další mrtvé, v mešitě našli dílnu na rakety

Izraelská armáda uvedla, že 188. obrněná brigáda objevila laboratoř a dílnu, kde Hamás vyráběl rakety. Vstup do tunelu byl v mešitě v Zajtúnu, kde byla také objevena nástražná výbušná zařízení a dron.

„Mešita v oblasti Zajtúnu sloužila jako laboratoř pro výrobu zbraní,“ řekl mluvčí IDF Daniel Hagari. Vojáci do ní vstoupili, a když se ujistili, že v ní nejsou žádné nastražené výbušniny, našli v mešitě šachtu a schodiště. Ve sklepě podle něj vojáci našli dílnu na výrobu raket: „Teroristé vyrábějí rakety v mešitě. Použili islám a symboly islámu k vytváření teroru.“

Izraelská armáda oznámila, že během pondělních bojů byli v Gaze zabiti další dva vojáci ve věku 20 a 26 let. V bojích padlo 68 vojáků, uvedl list The Times of Israel. Podle něj část připadá na vlastní palbu, protože v Pásmu Gazy operuje několik tisíc pěšáků, tanky a vojáci z dalších jednotek. Vedou boje ve složitém městském prostředí, kde není jasná fronta.