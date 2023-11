Dohoda o příměří je blízko, tvrdí politický šéf Hamásu

Ve vyjádření, které předal agentuře Reuters poradce předsedy politbyra, Ismaíl Haníja řekl, že představitelé Hamásu „jsou blízko dosažení dohody o příměří“ s Izraelem. Už byla předána odpověď Hamásu katarským vyjednavačům, napsaly listy The Guardian a Times of Israel .

Představitel Hamásu Izzat Rašík řekl televizi Al-Džazíra, že by příměří dojednávané během rozhovorů mělo trvat „několik dní“. Jeho součástí má být zajištění dopravy pomoci do Pásma Gazy. Rukojmí by měla být vyměněna za osoby vězněné Izraelem. Podle Rašíka se propustí izraelské ženy a děti z Gazy výměnou za palestinské ženy a děti vězněné v Izraeli.