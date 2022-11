Počítačové hry mozku prospívají, tvrdí studie z USA

V rámci studie publikované ve vědeckém časopise Jama Network Open byly děti rozděleny do dvou skupin. K první patřili nezletilí, kteří počítačové hry nikdy nehráli, ke druhé naopak ti, kteří hraním trávili alespoň tři hodiny denně.

Obě skupiny dostaly dva úkoly. Při prvním se jim ukazovaly šipky doleva a doprava. Děti měly co nejrychleji stisknout odpovídající tlačítka pro daný směr. Když viděly značku Stop, neměly mačkat nic.

Během testu byla pomocí magnetické rezonance sledována činnost mozku dětí zapojených do experimentu. Mozek těch, které hrály počítačové hry, vykazoval větší aktivitu v oblastech odpovědných za pozornost a paměť. Podle výsledků se zdá, že videohry mohou představovat druh duševního tréninku s měřitelnými účinky, tvrdí studie.

Zatím však není jasné, zda je lepší poznávací výkon podnětem k tomu, aby děti intenzivně hrály, nebo zda je naopak tento výkon lepší především v důsledku hraní. Připustil to i hlavní autor studie, psycholog Bader Chaarani z americké Vermontské univerzity.

Vědci doufají, že se jim to podaří objasnit během dalšího výzkumu. Chaarani, který přiznal, že je vášnivým hráčem počítačových her, zdůraznil, že dosavadní zjištění by neměla být brána jako výzva k nadměrnému hraní. Příliš dlouhé sezení před obrazovkou je podle něj „celkově špatné pro duševní zdraví“.