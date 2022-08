Nejúspěšnější hra českého původu se zrodila před 20 lety

Mafia: Definitive Edition není jen přímý port původní hry Mafia na moderní platformy, je to věrný remake, který obohacuje klasiku z roku 2002 v každém směru. A to ať už se bavíme o grafické stránce hry ve vysokém rozlišení 4K či o originálním hudebním doprovodu s původními nahrávkami, které jsou typické pro dobu organizovaného zločinu v Americe 30. let 20. století.