Nemocnicemi v USA se šíří nebezpečná houba. Hostitele kolonizuje

Alarmující je podle CDC nejen počet povětšinou chronicky nemocných, které houba napadne a působí jim zdravotní komplikace, ale i přenašečů, které superkvasinka „jen“ kolonizuje. To znamená, že se v jejich tělech usadí, až by jim působila nějaké zdravotní komplikace. Tito lidé pak mohou nákazu nevědomě šířit dál.

Pokud kvasinková infekce Candida auris pacienta usmrtí, zpravidla je to kvůli zátěži, kterou způsobí vyvolaný zánět v kombinaci s předchozím onemocněním. Superkvasinka způsobí infekci, může to vést k septickému šoku, což je stav, kdy tělo reaguje na infekci zánětlivou reakcí, která může způsobit poškození orgánů až selhání více orgánů a následnou smrt pacienta.

Candida auris byla poprvé objevena a popsána v roce 2009 v Japonsku. Od té doby se rozšířila takřka do celého světa včetně Evropy. Potíž je, že je rezistentní proti antimykotikům a dalším léčivům. Navíc je obtížně zjistitelná. Není to problém jen pro nakažené jedince, ale také do budoucna, varuje CDC. Neznamená to však, že by byli lékaři zcela bezbranní. K léčbě většinou používají kombinace několika léků.