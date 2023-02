Z malé ranky se vyvinul nebezpečný absces, za vše mohla gumička do vlasů

Spoustu věcí se během života naučíme dělat tak nějak instinktivně a automaticky. Často na základě dřívějších nezdarů nebo situací, kdy jsme něco potřebovali a neměli to zrovna po ruce. To samé platí i pro nezbytný doplněk - gumičky.

Mladá žena se už v roce 2015 svěřila stanici CBSNews se svým příběhem, který měl naštěstí dobrý konec. Nikdo v tu chvíli ovšem nečekal, že by právě gumička na ruce mohla způsobit vážné zdravotní komplikace, kterými si prošla.

Na zápěstí se jí jednoho dne začala dělat červená boule, která se stále zvětšovala. V domnění, že jde o kousnutí od pavouka, šla žena k lékaři, kde dostala antibiotika. Jenže ta neúčinkovala. Když se dostala do stadia, kdy ji stále se zvětšující boule začala bolet, odhodlala se dojít na nejbližší pohotovost.

„Prohlédli mi to a řekli, že musím hned na operaci. Kdyby se to ještě chvíli nechalo, mohla se u mě rozvinout sepse (laicky otrava krve),“ svěřila se tehdy. Video , na kterém v reportáži ukazovali její ruku, se stalo velmi rychle virální.

Jak sama žena uvedla, raději by si v tu chvíli ostříhala vlasy na krátko, než aby podstoupila jakoukoli operaci. Zákrok ale nebyl naštěstí nijak velký, spočíval jen v rozříznutí rány, odstranění hnisu a důkladném očištění.

Podle doktora Amita Gupty z Norton Healthcare, který ji ošetřoval, se ovšem už jednalo o poměrně velký absces, který bylo třeba ihned řešit. Po detailnějším rozboru a očištění rány dospěl k závěru, že k bakteriální infekci došlo kvůli gumičkám do vlasů s třpytkami, které žena často na ruce nosila.

Jelikož byly látkové gumičky na ruce většinou natěsno, dostaly se bakterie z nich skrze zvětšené póry snáze do těla a krevního oběhu.

„Třpytivá gumička byla hlavní viník. Rozedřela mi malou ranku na ruce, do které se pak snadno dostaly bakterie. Naštěstí se to odhalilo včas, ale mohlo to mít katastrofální následky,“ uzavřela s tím, že už rozhodně nebude nosit na ruce gumičky tak často, a určitě ne ty třpytivé.