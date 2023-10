Nejen Biden. Trumpovy stále častější přeřeky mohou být pro prezidentskou kampaň problém

Jeden za 80, druhý za 77. Tak by se dal parafrázovat pravděpodobný souboj o prezidentské křeslo v USA na podzim roku 2024: zatím to totiž vypadá, že se v něm střetnou aktuálně osmdesátiletý úřadující demokratický prezident Joe Biden (narozen 20. listopadu 1942) se 77letým republikánem a exprezidentem Donaldem Trumpem (*14. června 1946).

Jak uvádí deník The New York Times , teď místy vyvolávají spíše smích či nesouhlasné bučení. Tak jako minulou neděli při projevu ve městě Sioux City v Iowě, které k nelibosti davu zaměnil za lokalitu Sioux Falls. Ta ale leží o 140 kilometrů dál v jiném federálním státě, v Jižní Dakotě.

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že rostoucí počet Američanů si myslí, že pro prezidentskou funkci jsou příliš staří oba favorité. Podle srpnové sondáže firmy The Associated Press-NORC Center for Public Affairs tento názor zastává 43 procent respondentů.