Průzkum: Biden vede nad Trumpem, ostatní republikáni ho ale porážejí

Biden nyní v hypotetickém souboji Trumpa celonárodně velmi těsně poráží o pouhý procentní bod. Jenže například floridský guvernér DeSantis má nad nynějším prezidentem naopak navrch o dva procentní body, někdejší americká velvyslankyně při OSN Haleyová pak Bidena předstihla dokonce o čtyři procentní body, ukázal průzkum. Nevypadá to ale, že by republikáni vyslali do souboje s Bidenem někoho jiného než Trumpa.