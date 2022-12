Kissinger vidí cestu k míru: Klid zbraní, ústup Rusů a nová referenda

„Opakovaně jsem vyjádřil podporu spojeneckému úsilí zastavit ruskou agresi na Ukrajině. Teď ale nastává čas začít stavět na dosažených strategických úspěších a začlenit je do nového plánu dosažení míru vyjednáváním,“ napsal někdejší americký ministr zahraničí v článku, který v sobotu publikoval britský list The Spectator.

Kissinger tak v podstatě žádal Ukrajinu, aby se výměnou za mír vzdala části svého území včetně Krymu a části Doněcké oblasti. To Ukrajinci rezolutně odmítli. Kissinger proto teď navrhuje, aby o těchto oblastech bylo rozhodnuto až poté, co ustanou boje.

„Pokud nelze předválečnou dělicí čáru mezi Ukrajinou a Ruskem dosáhnout bojem nebo vyjednáváním, bylo by možné prozkoumat využití principu sebeurčení. Mezinárodně dozorovaná referenda týkající se sebeurčení by mohla být aplikována na zvláště problematická území, která v průběhu staletí opakovaně měnila držícího,“ navrhuje bývalý šéf americké diplomacie.

Požadavek na neutralitu Ukrajiny je podle Kissingera už v současné době bezpředmětný, protože se do Severoatlantické aliance přihlásily Švédsko a Finsko. Také Ukrajina má podle něj právo na sblížení s NATO.

Ukrajinci nicméně opakovaně mluvili o tom, že mírové rozhovory budou připadat v úvahu jedině poté, co se Rusové stáhnou ze všech ukrajinských území. Včetně od roku 2014 okupovaného poloostrova Krym.

„Všichni zastánci jednoduchých řešení by si měli pamatovat to, co je zřejmé: jakákoli dohoda s ďáblem – špatný mír na úkor ukrajinských území – bude vítězstvím Putina a receptem na úspěch pro autokraty po celém světě,“ napsal patrně v reakci na Kissingerův článek poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak na Telegramu.