Putin chce běloruské vojáky pro další útok na Kyjev. Lukašenka musí uplatit, řekl Novinkám Latuško

Putin/Lukashenko meetings:



22.02.21 in Russia

22.04.21 Russia

28.05.21 Russia

13.07.21 Russia

29.12.21 Russia

18.02.22 Russia

11.03.22 Russia

12.04.22 Russia

16.05.22 Russia

23.05.22 Russia

25.06.22 Russia

26.09.22 Russia

19.12.22 in Belarus



Pattern broken. Wonder why.