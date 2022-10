Biden Putinovi nevěří. Proč mluví o jaderných zbraních, když je nechce použít?

„Pokud to nemá v úmyslu, proč o tom stále mluví? Proč mluví o schopnosti použít taktickou jadernou zbraň?“ řekl Biden v rozhovoru pro televizi NewsNation. "V tom, jak k tomu přistupuje, je velmi nebezpečný, podotkl šéf Bílého domu na Putinovu adresu.

Šéf Kremlu i další ruští představitelé v posledních týdnech prohlašovali nebo naznačovali, že by Rusko by mohlo použít jaderné zbraně ke své ochraně nebo obraně své celistvosti. Západ tyto výroky interpretuje jako nepřímé hrozby, že by Moskva mohla použít jaderné zbraně na Ukrajině, jelikož se část jejího území pokouší nelegálně anektovat a považuje ho za své.

Ve svém čtvrtečním projevu v debatním klubu Valdaj ruský prezident obvinil z rozdmýchávání jaderného napětí Západ a použil jako příklad prohlášení bývalé britské premiérky Liz Trussové o její připravenosti přistoupit k jadernému odstrašení, pokud si to vyžádají okolnosti, píše Reuters. Putin také opakoval nepodložené ruské tvrzení, že Ukrajina plánuje použít takzvanou špinavou bombu, v níž jsou použity konvenční výbušniny s příměsí radioaktivního materiálu, aby z toho obvinila Rusko. Kyjev tato obvinění popírá a ukrajinští představitelé uvedli, že Rusko možná samo chystá takovou operaci pod cizí vlajkou.

„Nemáme to zapotřebí. Nemělo by žádný smysl to dělat,“ prohlásil ve čtvrtek Putin a dodal, že Kreml reagoval na to, co vnímal jako jaderné „vydírání“ ze strany Západu. „Dokud existují jaderné zbraně, vždy existuje nebezpečí jejich použití,“ varoval zároveň ruský prezident v projevu.