„Ale co už, zastřílíme si.“ Autobusy začínají svážet mobilizované Rusy

Mobilizované muže z Burjatska svážejí od rány autobusy do metropole Ulan-Ude, kde se nachází shromažďovací středisko vojenského komisariátu pro Burjatskou republiku. Před ním čekají ženy na své příbuzné, aby jim předaly například cigarety, popsala Meduza. Další už organizují sbírky cigaret nebo i teplých čepic přes skupiny na sociálních sítích.

„Je mi 45 let, sloužil jsem asi tak tisíc let zpátky. V žádných oblastech bojů jsem nebyl. Ale co už, zastřílíme si,“ sdělil Meduze v Ulan-Ude jeden z mobilizovaných mužů.