Zima: Vláda v řešení energií selhala. Jako prezident bych se jich každý týden ptal a tlačil je

„Kdybych byl prezidentem na jaře, tak bych se vlády každý den ptal, proč třeba nezastropuje ceny energií, o kterých tvrdila do srpna, že to nelze. Pak najednou to v září šlo,“ kritizoval postup kabinetu v předvolebním studiu Novinek Zima.

„Vláda zastropuje ceny výše než Evropská unie, vyhlásí cenový strop a den poté EU vyhlásí ceny nižší. Francie, Portugalsko a Španělsko to udělalo už na jaře. Jak to, že to vy neumíte dělat? To bych se jich pravidelně ptal, to vám můžu podepsat,“ dodal.

Ostře přitom hodnotil hlavně fungování ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely (za STAN), pod nějž problematika energií spadá.

„Nezvládl svůj resort. Když jedete na jednání do Bruselu s tím, že domluvíte zastropování cen plynu, a to je listopad 2022, o problémech s plynem se mluví od jara podotýkám, a vrátí se s tím, že výsledkem jednání je, že se zase sejdete. Jestli to je úspěch?“ neodpustil si popíchnutí uchazeč o Hrad.

Úspornému tarifu, s nímž přišla vláda jako s jednou s z variant pomoci občanům proti vysokým cenám energií prý nazývá „úsměvný tarif“. „Ten vláda projednávala v srpnu. A ceny energií šly nahoru na jaře. Není to trochu pozdě?“ tázal se.

Nejvýznamněji podle něj kabinet selhal v otázce jednání s polostátní společností ČEZ.

„Jestliže jste majoritní akcionář s podílem 70 procent, tak se nemůžete vymlouvat na ty minoritní akcionáře. To je úsměvné. Je tu platný zákon o cenách, který vláda může použít. Vláda zodpovídá za to, aby se čeští občané ve velké většině nedostali do dramatických ekonomických problémů. Má konat,“ pokračoval v plísnění současné vlády někdejší rektor Univerzity Karlovy.

Podle něj by se měly ceny energií regulovat přímo u výrobce, nikoliv až u distributorů, jak kabinet rozhodl.

„Tady můžete regulovat cenu energií u výrobce, ale také řešit otázku přímých dodávek na český trh, ostatní se můžou předávat před lipskou burzu (Evropská burza energií). Je zdravým rozumem vyrobit za korunu a nakupovat to zpátky za deset? Toje přece šílenost, tady zdravý rozum selhává,“ míní Zima.

V souvislosti s rostoucími cenami energií se stát rozhodl, co nejvíce podporovat obnovitelné zdroje a vypsat některé dotační programy na pořízení fotovoltaických panelů, tepelných čerpadel či zateplení domů, což má lidem pomoci snížit výdaje za energie.

Podle Zimy Česku v současnosti ale obnovitelné zdroje příliš nepomohou. Vydal by se spíše cestou jádra.

„Obnovitelné zdroje jsou dobrý trend, ale v tuto chvíli nám jaksi nevytrhnou trn z paty, protože česká republika spotřebovává ročně kolem 52 až 54 terawatt. Kdyby celá Česká republika byla zastavěna větrníky, tak to udělá 15 terawatt, takže je to ten energetický mix. Cesta u nás, abychom se co nejvíce odklonili od fosilních paliv, jsou malé jaderné reaktory. To jsou kroky na pět až deset let,“ vysvětlil.

Bývalý rektor Karlovy univerzity je jedním z devíti uchazečů o prezidentský úřad. Volby se uskuteční 13. a 14. ledna, případné druhé kolo o dva týdny později.