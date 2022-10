Zeman je prý za Babišovu kandidaturu „rád“

„Pan prezident byl rád,“ přiblížil v pondělí novinářům Babiš Zemanovu reakci na informaci, že bude kandidovat na Hrad. Oba muži se setkali v neděli odpoledne, tedy den před plánovaným oznámením kandidáta ANO na prezidenta. Babiš to nicméně podle svých slov nevydržel a ohlásil to už pár okamžiků po schůzce.

Zeman v minulosti vyjádřil Babišovi podporu v případě kandidatury opakovaně. „Premiér Babiš by si zasloužil, aby kandidoval, a já bych ho určitě volil. Odvedl totiž neskutečně mnoho práce na rozdíl od těch, kteří jenom kritizovali,“ řekl například prezident v rozhovoru pro Frekvenci 1 v květnu minulého roku.

Po loňských parlamentních volbách mluvil podobně. Tehdy Zeman nabídl Babišovi, jakožto předsedovi nejúspěšnější samostatně kandidující strany možnost sestavit vládu, ten to však odmítl a odešel se svým hnutím ANO do opozice. Tím Zemana nepříjemně překvapil, ale jedním z favoritů Babiš pro Zemana zůstal.

„Od té doby si říkám, že když nemá zájem o funkci premiéra, tak to bude dobrý kandidát na prezidenta. O tom nepochybuji, protože si vážím výsledků jeho vlády. Ale na druhé straně se prokázal jako člověk, který nechce bojovat a který možná i předčasně rezignoval,“ řekl tehdy Zeman.

Předvolební průzkumy dlouho Babiše, aniž by kandidaturu oznámil, favorizovaly. Poslední šetření – z poloviny října – nicméně sesadilo Babiše z prvního na druhé místo už v prvním kole, kde by ho porazil generál ve výslužbě Petr Pavel. V druhém kole by pak podle agentury Median nad ním vyhrál skoro každý. Sám Babiš si je vědom toho, že mu průzkumy příliš šancí na vítězství nepřisuzují.