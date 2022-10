Čeká nás kampaň plná nadávek. Babiš má šanci vyhrát, míní odborníci

„Andrej Babiš tu kampaň povede jako referendum o vládě. Bude se snažit oslovit nejen voliče ANO, ale i všechny voliče, jejichž hlasy do Parlamentu propadly – tedy KSČM, ČSSD a dalších stran. Samozřejmě, bude hrát i na národovecké téma, aby dostal i hlasy voličů SPD,“ myslí si marketingový stratég Jakub Horák.

„Čeká nás velice vyhrocená kampaň plná nadávek, urážek a svinstva,“ dodal. „Babišovou hlavní motivací je, že pokud chce zůstat lídrem odporu proti vládě, tak si nemůže nechat takto důležité volby utéct. On musí být hlavním mluvčím proti vládě. Tím si připravuje pozici pro další parlamentní volby za tři roky,“ myslí si Horák.

Babišovy šance na vítězství se budou odvíjet také od ekonomické kondice státu a toho, jak se zima a energetická krize dotkne průmyslu a domácností. „Kdyby se vládě nepodařilo naplnit zásobníky plynu, tak by měl větší šance. Bude to všechno hrát na zvyšování cen a inflaci, bez ohledu na to, zda tu inflaci také nezavinila jeho vláda. Bude za to všechno obviňovat vládu současnou. Ale zatím situace nevypadá špatně. Proto mu průzkumy moc šance nedávají,“ dodal Horák.

Babišovo „ano“ volbám může zvrátit i průzkumy

Babišovo oznámení, že boj o Hrad zkusí, však podle něj může celou situaci zcela změnit. Dosud totiž respondenti průzkumů nevěděli jistě, zda bude kandidovat. „Dlouho se tvářil, že kandidovat nebude. Byla kolem toho mlha. Takže já bych si počkal na první průzkumy, které se objeví poté, co to vyhlásil,“ dodal Horák.

Politolog Josef Mlejnek Babišovu kandidaturu nečekal. „Myslel jsem, že kandidovat nebude, protože vyhlídky pro Babiše ve druhém kole volby podle průzkumů nebyly dobré. Má za sebou 30 procent voličů, svých příznivců, ale zbylých 70 procent se řadí spíš k odpůrcům,“ řekl Novinkám.

Podle politologa zřejmě bývalého premiéra vede ke kandidatuře paleta důvodů, a to i těch osobních. Babiš v současné době čelí obvinění v dotační kauze Čapí hnízdo, stíhání by se mohl vyhnout díky prezidentské imunitě. Dalším důvodem může podle Mlejnka být i to, že ANO nenašlo za Babiše adekvátní náhradu.

„Může spoléhat také na to, že jestli se bude zhoršovat situace a zima bude ekonomicky drsná, tak na tom bude moci postavit kampaň a vymezit se proti Petru Pavlovi nebo Danuši Nerudové, kteří mají podporu vlády (Petra Fialy),“ dodal Mlejnek.

Babiše nakonec ani případná prohra v prezidentské volbě nemusí poškodit. „Sněmovní volby jsou až za tři roky, což je dost dlouhá doba si reputaci napravit,“ myslí si Mlejnek. „Žádné další důležité volby na obzoru nejsou, takže pokud by Babiš do prezidentských voleb nešel, musel by tři roky čekat. Má nějaký věk a možná je už na politiku tak zvyklý, že už se mu stala drogou. Než aby další tři roky chodil po soudech kvůli kauze Čapí hnízdo a seděl ve Sněmovně jako poslanec, který občas verbálně zaútočí na vládu, tak se asi rozhodl, že do prezidentské volby půjde,“ dodal Mlejnek.

Myslí si, že navzdory průzkumům, podle kterých by Babiš ve druhém kole voleb hlavy státu prohrál jak proti Pavlovi, tak proti Nerudové, může volby vyhrát. „Průzkumy jsou průzkumy. Dosud prezidentská kampaň nevstoupila do horké fáze. Kandidáti se představovali, nedocházelo ke střetům,“ podotkl politolog.

Podle Mlejnka se bude Babiš snažit oslovit elektorát stávající hlavy státu Miloše Zemana, který vyhrál nad Jiřím Drahošem s 51,4 procenty hlasů. S tím souhlasí i Horák, podle kterého Babiš má šanci bývalé Zemanovi voliče získat.

Podle něj má Babiš proti Nerudové a Pavlovi výhodu v tom, že je politik. „Na chybějící politické zkušenosti doplatil Jiří Drahoš. V politických debatách byl prkenný, vytrémovaný,“ připomněl Mlejnek.

Babišovi může k vítězství nahrát i Pavlova historie. V případě, že by se do druhého kola dostali spolu, mohou někteří „antibabišovci“, kterým je proti srsti i Pavlovo členství v KSČ a minulost rozvědčíka, zůstat doma.

Horák souhlasí, že pro mnoho voličů může být takový duel důvodem, aby k volbám nešli. „Ale lidé by si spíš měli položit otázku, kdo bude lépe vykonávat prezidentský úřad. Musíme si uvědomit, že nehledáme ideálního kandidáta, ale někoho, kdo bude dobře splňovat prezidentské kompetence. Aby v případě, že by naší zemi něco hrozilo, jsme měli v čele prezidenta, který má dobré kontakty na západní politiky. Což generál Pavel jako bývalý předseda Vojenského výboru NATO splňuje,“ dodal Horák.