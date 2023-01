Volby se staly referendem o Andreji Babišovi, míní Zeman

„Myslel jsem, že volby budou, jak to bývá v konfliktu mez vládou a opozicí, referendem o vládě. Podařilo se, že to bylo referendum o Andreji Babišovi,“ řekl. „Dvakrát jsem vyhrál prezidentské volby. Mimo jiné proto, že jsem nikdy z těchto voleb nedělal referendum o Miloši Zemanovi,“ poznamenal na dotaz, kde vidí chyby, které Babiš v kampani udělal.

Na dotaz, zda souhlasí s Babišem, že zvolením Pavla, kterého opakovaně označoval za vládního kandidáta, lidé spojení s tzv. vládní pětikoalicí obsadili nejdůležitější místa v čele České republiky, Zeman řekl, že by nemluvil o totalitě. Měl by ale „otazník nad pojmem autoritativní systém, což je slabší než totalita, ale na druhé straně to není úplná demokracie“. „Česká populace se většinou v různých volbách snaží vyvažovat. To znamená, snaží se, aby jakákoli strana neměla stoprocentní moc. Myslím si, že tady k tomu nedošlo,“ doplnil.