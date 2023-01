Babišova výzva k sázení spustila ve Fortuně smršť tisíců registrací lidí ve věku 40 plus

„Tweet Andreje Babiše byl rozhodujícím signálem pro spoustu sázejících. Hodinu po zveřejnění toho tweetu jsme zaznamenali nápor tisíců nových registrací, které byly v průměru 40 let plus a většina sázela na Andreje Babiše. Byly to sumy od pěti set korun do vyšších desetitisíců,“ řekl v neděli ve vysílání stanice CNN Prima News.