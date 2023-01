Prezidentský kandidát Zima si věří na 25 procent hlasů

„Média si vytvořila obraz tří kandidátů, které de facto od jarních měsíců různými způsoby preferují a tím samozřejmě mají ti lidé více prostoru. To mě naopak nabíjí a motivuje,“ prohlásil v předvolebním rozhovoru pro Novinky Zima.

Jeho předvolební kampaň patří k méně viditelným, způsobeno je to podle něj primárně rozpočtem. V řadě předvolebních průzkumů Zima kvůli nízkým preferencím nefiguruje, v prosincovém šetření agentury Median by získal jedno procento hlasů.

„Člověk by rád měl ty čísla větší, to nebudu zastírat. Na druhou stranu mě to motivuje k více setkáním s lidmi, naslouchání jejich problémů a je třeba říci, že řada vystoupení, které byly doteď, tak byla dána i finančními možnostmi té kampaně. Teď se kampaň zlepšuje, je více prostoru,“ dodal.